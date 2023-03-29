【內房危機】融創孫宏斌反思財困原因：問題更本質是自己造成　投資過於樂觀和激進、權力過於下放

▲ 融創孫宏斌反思財困原因：投資上過於樂觀和激進 今天的問題更本質是自己造成

融創中國（01918）日前公布了境外債的重組方案，融創董事會主席孫宏斌在境外債務重組說明會上表示就債務問題帶來的困擾作誠摯道歉，並反思集團出現流動性的原因，指出「出現今天的問題，雖然也有外界環境的因素，但更重要的、更本質的還是我們自己的問題造成」。

此前投資過於樂觀和激進、授權過於下放

孫宏斌指，從2021年第四季起行業環境持續發生變化，很多事情超出預判，集團也出現了嚴重的流動性困難，面對前所未有的經營壓力。管理團隊也開了幾次會議，深刻反思造成今天狀況的原因，總結各方面的經驗及教訓。

「原本融創是按照三條紅綫的要求控制發展節奏，降低槓桿，也有一個比較好的開始，當時我們的自我感覺還不錯，但是回頭來看，還是不夠堅決，雖然也強調穩健和利潤，但追求規模的慣性讓融創在投資上過於樂觀和激進，比如2022年上半年那一輪拿地，同時我們管理存在授權過於下放等問題，導致安全墊不夠厚，沒有經得住這次考驗。」

他指，集團正努力應對當下的情況，千方百計致力讓公司走出困境。他指，對公司整體問題的逐步解決、業務逐步恢復正常，還是非常有信心。而政府已推出很多措施支持經濟發展、支持房地產穩定的政策，大環境持續改善，有利集團不斷化解風險。

另一方面，基於融創自身的資產質量及品牌，相信在各政府部門及監管部門的指導及支持下，投資者、合作伙伴及金融機構等的理解，幫助及支持下，可走出困境，有序解決各種問題及矛盾，能夠恢復正常經營，回到健康發展的軌道上。

境外債重組工作有兩個要求

關於境外債的重組工作，孫宏斌表示，對此有兩個要求，一是快，因為這是公司恢復正常經營的一個基礎；其次，方案必須是系統的、周全的，能支持公司真正恢復過來，走出困境。因為只有走出困境，債務重組才有意義，才能保護所有債權人的最終利益。孫宏斌也自言，將全力支持境外重組方案的盡快落地。

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編輯：袁諾曦