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【復星國際656】復星午後續跌7%　去年純利按年跌近95%　末期息每股減至0.014元

股市 14:43 2023/03/30

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復星國際 （00656） ，去年收入按年上升8.7%至1753.9億元人民幣，純利按年大跌94.7%，至5.4億元人民幣，同比下降94.7%，末期息每股派0.014元，較2022年末期息0.3元大減超過95%。

復星國際午後續跌7.4%，報5.66元，創四個月低。

公司指，去年疫情反覆多變及國際資本市場震盪下行，導致企業成本端高企及二級資本市場投資浮虧增加，令公司整體產業運營及產業投資 受到不同程度的影響，成為純利大跌的原因。

集團期內旗下四大業務板塊收入均有所提升，當中智造板塊升幅最明顯，去年收入按年升33.8%，至103.6億元。但若以純利分析，僅快樂板塊純利按年大增逾3.6倍至15.6億元人民幣，其餘板塊純利均錄得倒退，其中富足板塊更錄得近35.1億元虧損，板塊旗下保險及資管業務，分別錄得16及19.1億元虧損，成為拖累業績的關鍵。

集團去年海外收入達773.6億元人民幣，佔總收入比例為44.1%，按年增長14.3%。預料隨着國內疫情防控政策調整，今年將圍繞創新驅動的全球家庭消費產業集團的戰略定位持續發力，有信心業務將全面恢復至常態，並且進入下一個增長階段。

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？  利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略  

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編輯：葉志偉

港股 純利 復星國際（00656）
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