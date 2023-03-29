【強積金】3月份強積金錄得些微正回報 每人平均賺235元

強積金顧問GUM公布3月份強積金回報表現數據，當中顯示3月份強積金錄得些微正回報，人均賺235元，在年初至今亦維持正回報。在三大指數中，以股票基金指數回報最差。根據GUM數據顯示，三月份股票基金平均回報全線下跌，其中以北美和大中華股票基金跌幅較少。年初至今歐洲股票基金表現為 最佳，其次為北美股票基金。（詳見表二）歐洲股票和北美股票基金分別錄得 8.7%和4.9%回報。股票基金回報範圍普遍有 3 至 4%分別，其中歐洲股票回報分別更高達 6%。

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GUM常務董事陳銳隆表示：「面對通脹急速升溫，美聯儲和歐央行進行凌厲緊縮貨幣政策，引發近期銀行危機，因此地區性銀行面對存款逆流及長債大幅減值雙重打擊，出現流動性缺陷危機。股票市場從年初高位回調，強積金股票表現因而受壓，預計第二季將受銀行危機影響出現極端波動情況，市況並不樂觀。」

與股票基金相反，三月份混合資產基金方面普遍錄得正回報，其中以債券成份較高的混合資產表現較佳，主要是受惠債券價格的上 升。混合資產基金回報範圍比股票窄，普遍只有1至2%分別。由於65歲後基金債券比例較核心累積基金多， 故此在債券市場表現較好的情況下，65 歲後基金的回報比核心累積基金高。

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此外，三月份固定收益基金亦全數錄得正回報，其中以債券基金表現最佳，而保守基金單月回報相對較遜色。固定收 益基金回報範圍普遍較窄，平均只有 1%分別。GUM 策略及分析師雲天輝指出︰「雖然過去債券基金受惠於 債券收益率的下跌而上升，但主要央行的貨幣政策具有極大的不確定性，債券的回報將會隨之出現巨大波動。保守基金的單月回報雖然相對較遜色，但其勝在可以提高穩定的預期回報，成員可以考慮其作為資金的避風 港。」

陳銳隆提醒投資者：「這輪銀行危機仍然未結束，全球央行將會繼續在壓抑通脹和緩和流動性 危機之間作出艱難取捨，預期強積金的股市和債券部份將會持續受到影響，成員切勿掉以輕心。無論是高風險還是低風險的成員，可以考慮繼續觀望市場的發展。」

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撰文：鄭日棱