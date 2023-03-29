【建行939】建行末期息每股38.9分人民幣　增6.9%　去年純利增7.1%　房地產業不良貸款增1.5倍

▲ 【建行939】建行末期息每股38.9分人民幣 按年增6.9%

建行 （00939） 就去年業績擬派末期息每股0.389元（人民幣、下同），按年增6.9%。建行去年經營收入7581.6億元，按年跌0.9%，純利3238.6億元，增7.1%，每股收益1.28元，升7.6%。該行截至去年底，房地產業公司不良貸款金額336.1億元，按年增1.5倍，而該行業公司的不良貸款率4.36%，按年增2.51個百分點。

至於個人貸款和墊款的不良貸款金額，截至去年底為453.8億元，按年增45.2%，而相應的不良貸款率為0.55%，按年增0.15個百分點。

去年建行利息淨收入6430.6億元，增6.2%，淨利息收益率2.02%，降11個基點，手續費用及佣金淨收入1160.9億元，按年跌4.5%。去年該行信用減值損失1545.4億元，按年縮窄8%。截至去年底，該行不良貸款額2928.3億元，按年增10.1%，而不良貸款率1.38%，則按年降0.04個百分點。去年撥備覆蓋率241.53%，按年升1.57個百分點。損失準備對貸款總額比率3.34%，按年降0.06個百分點。

資本充足指標方面，建行去年核心一級資本充足率13.69%，按年升0.1個百分點，一級資本充足率14.4%，升0.26個百分點。

建行對SVB、瑞信無風險敞口

集團在年報中表示，去年國內經濟恢復的基礎尚不牢固，市場主體信心恢復尚需時日。受房地產等行業下行影響，銀行風險管控壓力增大。淨利息收益率和資產回報率不斷下降，銀行經營壓力有所增加。

集團展望提到經營環境複雜嚴峻，國際地緣政治衝突頻發，烏克蘭危機仍在發酵，政治形態、安全考慮成為影響經濟發展的重要因素。發達經濟體加息外溢效應繼續顯現，國際金融市場動盪加劇，近期美國矽谷銀行（SVB）和瑞士信貸銀行（美：CS）相繼發生風險事件，集團對該兩家銀行均無風險敞口，未來將高度警惕海外銀行業風險蔓延趨勢。從國內來看，經濟復甦基礎尚不牢固，重點領域風險防控壓力增大，對商業銀行服務實體經濟和防控金融風險提出了更高要求。

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編輯：胡學能