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【業績｜中概股】金山雲抽升25%創新高 去年經調整虧損20億人幣
股市 10:33 2023/03/30
金山雲 （03896） （美：KC）公布回流雙重上市後首份業績，全年收入按年減少9.7%至81.8億元（人民幣，下同）；金山雲經調整淨虧損19.9億元，擴大66.8%。列帳淨虧損26.8億元，涉人員優化薪酬、信貸虧損及上市開支。集團不派息。經調整毛利率由4.1%升至5.4%。
金山雲抽升25%，報4.26元，創新高。
以收入劃分，公有雲服務收入按年減少12.3%至53.6億元；行業雲服務收入按年減少2.3%至28.2億元。集團去年已加入電動車行業，為EV製造商提供雲服務，支持EV企業開發及營運。
集團預期2023年首季總收入介乎18.5億至20.5億元。
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記者：宋佩恩
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