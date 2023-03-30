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【業績｜中概股】金山雲抽升25%創新高　去年經調整虧損20億人幣

股市 10:33 2023/03/30

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【業績｜中概股】金山雲去年經調整虧損20億人幣

金山雲 （03896） （美：KC）公布回流雙重上市後首份業績，全年收入按年減少9.7%至81.8億元（人民幣，下同）；金山雲經調整淨虧損19.9億元，擴大66.8%。列帳淨虧損26.8億元，涉人員優化薪酬、信貸虧損及上市開支。集團不派息。經調整毛利率由4.1%升至5.4%。

金山雲抽升25%，報4.26元，創新高。

以收入劃分，公有雲服務收入按年減少12.3%至53.6億元；行業雲服務收入按年減少2.3%至28.2億元。集團去年已加入電動車行業，為EV製造商提供雲服務，支持EV企業開發及營運。

集團預期2023年首季總收入介乎18.5億至20.5億元。

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？  利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略  

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【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

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【新股IPO】金山雲以介紹形式雙重主要上市　下周五正式登陸港股

記者：宋佩恩

港股 電動車 中國概念股 金山雲（03896） 金山雲（美：KC）
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