【香港銀行】金管局：去年底特定分類貸款升至1.38%　全年按揭供款入息比37%

金管局發表貨幣與金融穩定情況半年度報告，指由於外圍及本地經濟環境都面臨挑戰環境，銀行貸款組合的資產質素略微轉差。所有認可機構的總特定分類貸款比率由6個月前的1.1%升至去年底的1.38%，而同期所有認可機構的逾期及經重組貸款比率亦由去年6月底的0.66%升至年底的0.85%。香港銀行業的總特定分類貸款比率微升，但資產質素維持健康水平。

銀行業的內地相關貸款總額由去年6月底的48,050億港元（佔總資產的15.7%）減少5.9%至去年12月底的45,220億港元（佔總資產的14.9%）。其他非銀行類客戶風險承擔減少4.9%至18,410億港元。所有認可機構的中國內地相關貸款的總特定分類貸款比率由去年6月底的1.5%升至去年底的2.21%。

半年報告指出，家庭負債在2022年上半年及下半年均增長0.7%，較2021年下半年的4.4%增幅明顯放緩。鑑於住宅物業交易減少，去年下半年住宅按揭貸款的增長率進一步減慢至1.9%。私人貸款進一步下跌2.2%。報告說，銀行新批按揭貸款的平均供款與入息比率一直處於健康水平，2022年的平均數字為37%。家庭淨資產亦處於高水平，2021年香港的家庭資產淨值對負債比率及家庭安全資產對負債比率分別處於10.9倍及2.91倍的高位，遠高於大多數其他發達經濟體，顯示香港整體的家庭財務狀況穩健，有強大緩衝抵禦潛在的金融及經濟衝擊。

沒顯著迹象顯示資金流出銀行體系

報告亦指，自去年6月底以來的7個月內，存款總額溫和增長，沒有顯著迹象顯示資金流出香港銀行體系。部分反映信貸需求疲弱，銀行信貸在同期溫和下跌。展望未來，美國利率走勢、主要先進經濟體的增長前景以及持續的地緣政治風險等不明朗因素，將對香港銀行業構成挑戰。近期全球銀行體系發生動盪事件，但鑑於本地銀行業對相關銀行的直接風險承擔不大，因此到目前為止並沒有對香港銀行業構成重大風險影響。

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編輯：胡學能