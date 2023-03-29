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【數據儲存】Pure Storage新方案融入可持續發展　應對非結構化數據儲存需求

科技 19:50 2023/03/29

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大數據分析、數據儲存成為企業在數碼轉型上的焦點議題，近日不少企業亦趨向投資非結構化數據儲存及分析方案等，助更全面發揮數據價值。針對企業數據量不斷增長，全快閃儲存平台供應商PureStorage今（29日）宣布，將於4月底推出向外擴充的非結構化數據儲存方案FlashBlade//E。

Pure Storage港澳區總經理楊玉珊指，是次為FlashBlade家族添加的新方案還能協助企業達到可持續發展目標。FlashBlade//E相較硬碟式系統慳電，最多可節省的電力為其5倍。方案亦將與ESG（環境、社會和企業管治）相關數據可視化，將電源使用量及省電量數據以MWh/year（兆瓦時/年）展示。

非結構化數據沒有一種固定的模式、規則及結構，例如文字、圖片、影片、音訊檔等，也無法儲存於關聯式數據庫（Relationsal Database），處理時既複雜，耗電量又大。港澳區系統工程主管葉麗芳及楊玉珊均指出，全球企業的非結構化數據容量預計將在2030年之前增長10倍。葉麗芳表示，利用硬碟儲存的效能容易達到瓶頸，無法負荷現今的數據增長幅度，影響效能表現。而過去僅以數據遷移（Data migration）工作流程而言，未計算數據減量（data reduction）流程也需要以月計算。因此她指新方案，將有更高的經濟效益。

Pure Storage港澳區總經理楊玉珊（右）及港澳區系統工程主管葉麗芳（左）分享，是次為FlashBlade家族添加的新方案FlashBlade//E，能協助企業達到可持續發展目標。（張寶燕攝）

收費每GB不到1.6港元　6年降低4成TCO

她們指，FlashBlade//E能為數據中心節省大量能源及空間，在價格方面也可匹敵傳統硬碟，收費為每GB不到0.20美元（約1.6港元），包含3年服務。系統容量從4PB起跳，並提供效能擴充性。

葉麗芳補充，新方案還可減低IT總體成本（TCO）壓力，使用6年以上的話，能降低40% TCO。除了傳統購買方式，其客戶還可透過Pure Storage Evergreen//One Storage as-a-Service（STaaS）訂閱新增的Efficiency服務等級部署新方案。

記者：張寶燕

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