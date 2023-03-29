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【中海油883】中海油：集團在陸上風資源競爭上沒有優勢　尋求在香港等東南沿海地方尋找海上風險機會

股市 19:26 2023/03/29

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【中海油883】中海油：中海油陸上風資源競爭上沒有優勢　尋求在香港等東南沿海地方尋找海上風險機會

內地三大油企積極趨向低碳轉型，瞄準海上風電的中海油 （00883） 董事長汪東進表示，近海的風資源幾乎已被分配，未被分配的地方競爭相當激烈，而且中海油在競爭上沒有優勢，故此偏好於中沿海地區發展海上風電項目，當地的風資源更豐富，項目難度也較大，目前在山東、海南、福建、廣東等地探索機會，並稱香港也有發展海上風電的機會。

首席財務官謝尉志指，中海油每年會在新能源領域，投入相當於全年資本開支約5%至10%的金額，項目早前主要作風資源研究，後期建設才會投入更多。

油價整體的長期趨勢是向上

談及油價走勢，中海油獨立非執行董事林伯強表示，油價受到地緣政治、美元及供需關係所影響，而且投資資金也會放大趨勢，所以難以預測短期油價走向，但在兩大因素推動下，油價整體的長期趨勢是向上。

林伯強解釋，俄烏衝突令歐洲的天然氣供應鏈被打亂，天然氣管道一般需時約十年才建成，故歐洲突然截斷俄氣供應，不使用原有的燃氣管道，必定令供應受影響，其次是油氣的剛性需求很高，成為價格上升的推動力。他續稱，俄氣成本較美國天然氣便宜很多，除非俄烏問題完美解決，否則預期油價維持於70至80美元的高位。

冀2025年日均200萬桶油當量

汪東進補充，俄羅斯是油氣資源相當豐富的國家，特別是天然氣，中海油將按國際規則去選擇全球資源。

中海油致力達到2025年日均200萬桶油當量的目標，意味未來3年產量複合年均增長率要達6%。首席執行官周心懷指，要達到這個目標，便要加大內地產油力度，穩定渤海供應，加快西海開發，並適度加快陸上非常規天然氣。

相關文章：【業績｜石油石化股】中海油全年多賺1倍至1417億元人幣創新高　重新派末期息0.75港元

相關文章：【業績｜油服股】中海油服料今年收入及利潤均錄雙位數增長

記者：陳韻妍

港股 中國海洋石油（00883） 可持續發展 渤海 天然氣 新能源 歐洲 美國 地緣政治 俄羅斯
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