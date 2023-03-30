【券商點睇】人身險板塊持續深化轉型 太保新業務價值逐季向好

興證國際指出，中國太保（02601）人身險板塊持續深化「長航」轉型，維持公司的「增持」 評級及目標價22.41元，目標價對應公司2023至2025年每股內含價值各為0.34倍、0.33倍及0.31倍，建議投資者關注。

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去年太保壽險保險業務收入按年升6.5%至2,253億元（人民幣，下同），其中新保收入增長35.8%，新保收入增速逐季提升。個人壽險13個月保單繼續率提升7.7個百分點，退保率下降0.2個百分點。去年底，內含價值為3,982億元，較上年末增長5.7%；新業務價值下降31.4%至92.1億元，其中下半年新業務價值增長13.5%。

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財產保險方面，去年太保產險保險業務收入1,704億元，按年升11.6%。同期，財險綜合成本率減少1.7個百分點至97.3%，其中賠付率下降1.1個百分點至68.5%，費用率減少0.6個百分點至28.8%。截至去年末，太保集團投資資產規模達2.03萬億元，較上年末增長11.8%。期內，集團淨投資收益率、總投資收益率及淨值增長率為4.3%、4.2%及2.3%。

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責任編輯：林衛