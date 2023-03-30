  • 21°C
香港時間 : 2023330日 (週四) 12:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】人身險板塊持續深化轉型 太保新業務價值逐季向好

股樓投資 11:33 2023/03/30

分享：

分享：

興證國際指出，中國太保（02601）人身險板塊持續深化「長航」轉型，維持公司的「增持」 評級及目標價22.41元，目標價對應公司2023至2025年每股內含價值各為0.34倍、0.33倍及0.31倍，建議投資者關注。

【同場加映】溫股知新：業績期做功課 唔買貴唔買錯

溫股知新
【溫股知新】業績期做功課 唔買貴唔買錯

去年太保壽險保險業務收入按年升6.5%至2,253億元（人民幣，下同），其中新保收入增長35.8%，新保收入增速逐季提升。個人壽險13個月保單繼續率提升7.7個百分點，退保率下降0.2個百分點。去年底，內含價值為3,982億元，較上年末增長5.7%；新業務價值下降31.4%至92.1億元，其中下半年新業務價值增長13.5%。

【延伸閱讀】大行點睇：滙豐指中資股估值低於5年平均水平 另推薦其中7股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

財產保險方面，去年太保產險保險業務收入1,704億元，按年升11.6%。同期，財險綜合成本率減少1.7個百分點至97.3%，其中賠付率下降1.1個百分點至68.5%，費用率減少0.6個百分點至28.8%。截至去年末，太保集團投資資產規模達2.03萬億元，較上年末增長11.8%。期內，集團淨投資收益率、總投資收益率及淨值增長率為4.3%、4.2%及2.3%。

【同場加映】青姐話：馬雲現形 大市顯靈？

青姐話
【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982
 

責任編輯：林衛

開啟hket App，閱讀全文
增持 目標價 內含價值 中國太保（02601） 港股 中國

下一篇文章

【券商點睇】戰略全面轉向精益增長 華住預計新開1400門店
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場資訊】會展招聘活動提供逾3,000空缺 月薪最高達23,000元
【職場資訊】會展招聘活動提供逾3,000空缺 月薪最高達23,000元
迪士尼正式開始裁員7000個 預料下一次裁在下月股東大會前
迪士尼正式開始裁員7000個 預料下一次裁在下月股東大會前
馬斯克及其他AI專家與行業高層公開呼籲 至少六個月暫停訓練比GPT-4更強大的系統
馬斯克及其他AI專家與行業高層公開呼籲 至少六個月暫停訓練比GPT-4更強大的系統
滙豐請香港市民食兩餸飯 推廣多元化投資 附派飯券日期+地點
滙豐請香港市民食兩餸飯 推廣多元化投資 附派飯券日期+地點
【出遊資訊】澳門「賞你遊」買一送一 優惠期延長至六月底
【出遊資訊】澳門「賞你遊」買一送一 優惠期延長至六月底
一文看清美團小米績後 大行最新評級和目標價
一文看清美團小米績後 大行最新評級和目標價
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款