【券商點睇】戰略全面轉向精益增長 華住預計新開1400門店

信達證券指出，華住集團（01179）的經營數據持續修復，春節期間表現接近2019年同期水平。公司預計今年第一季收入按年增長61%至65%，其中國內增長53%至57%，料2023全年收入按年增長42%至46%，其中國內增長46%至50%。

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截至去年底，華住在營門店合計8,543家，其中經濟型酒店4,948家，佔比58%，待開業門店2,580家，其中經濟型酒店1,066家，佔比41%。全部品牌中，漢庭酒店在營門店3,257家，待開業652家；全季酒店在營門店1,694家，待開業611家；桔子酒店519家，待開業261家。

2023年華住預計新開門店1,400家，關閉門店600至650家。考慮公司戰略已全面轉向精益增，信達證券預計現有門店的升級與清退將持續進行，公司中長期產品結構優化路徑，已較為明確。

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該行關注酒店行業復甦進程中，運營數據與開發數據共振時間節點，看好酒店龍頭在新周期快速提升份額。據WIND一致預期，公司2023至2025年純利預測別為26.63億元、36.98億元及45.25億元，當前股價對應預測市盈率約為40倍、29倍和24倍。

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責任編輯：林衛