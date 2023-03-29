同屋苑租客趁大市向好升級做業主　原業主微蝕10萬沽盈翠半島兩房

中原地產蔡偉明表示，鐵路盤租售潛力向來看高一線，備受市場追捧。青衣盈翠半島3A座中層F室，實用面積523平方呎，兩房間隔，享恬靜內園景致，開價890萬元，放盤約一個月，減價10萬元，以880萬元沽出，實用呎價16,826元。

蔡偉明指，買家為同屋苑租客，見香港正快速復常，大市向好，決定由租客升格業主。由於熟悉及喜愛盈翠半島的居住環境，加上起居生活便利，睇樓後快速決定入市上址。原業主則於2019年中以890萬元購入單位，持貨4年帳面蝕10萬元離場。

盈翠半島本月錄得15宗成交，較上月多25%，當中三房單位佔13宗，平均實用呎價約17,000元，按月升約4%。

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