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【業績｜內房股】潤地：今年銷售或超3000億人幣　整體樓市仍面對不少壓力

股市 19:05 2023/03/29

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潤地：今年料銷售或超3000億人幣　惟樓市仍然面對不少壓力

華潤置地 （01109） 管理層表示，今年可售貨源5384億元（人民幣，下同），其中，有89%位於一二綫高能級城市。若按60%去化率計算，預期潤地今年銷售金額將超過3000億元。另外，集團目前的策略是實現有利潤增長的營收，及有現金流的利潤，故量價平衡管理很重要，期望今年可以在營業額及利潤有「雙增長」。

截至去年底止，併表口徑已簽未結開發銷售型營業額約2493億元，其中有1632億元計劃於今年結算；非併表口徑已簽未結開發銷售型業務營業額1263億元，其中，938億元計劃於今年結算。

對於房地產前景，潤地指，今年房地產市場仍然面對不少壓力，未來可能還會出現波動，整體將呈現分化和平穩復甦的趨勢。

管理層分析，春節後內房回暖勢頭明顯，市民購房意願提升，成交周期縮短，但各城市之間的分化明顯，看到主要是一二綫熱點城市的樓市明顯回暖，其他二綫城市處於止跌或復甦階段，而大部分三四綫城市的反彈跡象不明顯。

去年集團毛利率按年跌0.8個百分點至26.2%。管理層預期，今明兩年的綜合毛利率較去年略高一點。

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記者：袁諾曦

港股 華潤置地（01109）
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