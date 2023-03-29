【中國人壽2628】國壽去年少賺37%　末期息每股49分人民幣、按年減少25%

中國人壽 （02628） 去年純利320.8億元人民幣，按年跌36.8%，派末期股息每10股4.90元人民幣（含稅），按年減少24.6%。去年國壽實現總保費收入6151.9億元人民幣，按年跌0.5%；一年新業務價值360億元人民幣，按年跌19.6%。

國壽表示，去年國內經濟發展環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升，人身險業仍處於深度調整和轉型期，行業保費收入增速進一步放緩。公司堅持穩中求進工作總基調，堅守保險本源，持續深化供給側改革，堅持高質量發展，整體經營態勢穩中向好，業務規模和業務價值續引領行業。

國壽：行業仍處於深度調整和轉型期

未來展望方面，國壽指，當前國際環境仍在複雜演變，世界經濟滯脹風險上升，國內經濟恢復基礎尚不牢固 ，給人身險業穩定發展帶來挑戰。近年來，社會經濟環境、人口結構和客戶需求都發生較大變化，個人代理人渠道發展面臨挑戰，營銷體制改革迫在眉睫。此外，行業仍處於深度調整和轉型期，重點領域風險防控面臨較大壓力。

國壽去年續期保費4304.2億元人民幣，按年少2.7%。總投資收益1877.5億元人民幣，按年少12.3%。總投資收益率3.94%，按年降104個基點。考慮當期計入其他綜合收益的可供出售證券公允價值變動淨額後，綜合投資收益率為1.92%，按年降295個基點。

其他指標方面，國壽去年內含價值12,305.2億元人民幣。截至去年底，綜合償付能力充足率和核心償付能力充足率分別為206.78%、143.59%，按年分別降55.63個百分點、110.11個百分點。截至去年底，個險銷售人力66.8萬人，按年少15.2萬人。

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編輯：胡學能