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【泰國旅遊】香港航空泰國布吉直航開通（附時間表）

股市 17:44 2023/06/22

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【航空恢復】香港航空泰國布吉直航開通（附時間表）

隨航空需求恢復，香港航空近期加快復辦以至新增地區航線。香港航空周三（21日）慶祝布吉航線啟航，是繼今日本福岡及北京大興後，港航今年開通第三條航線，名古屋航線料於下月開通。港航每周提供4班往返香港和泰國布吉的直航航線，航班如下：

航線 航班號碼 起飛時間 抵達時間 運作班次
香港—布吉 HX741 20：20 23：05 周一、三、五、日
布吉—香港 HX742 00：05 04：50 周一、二、四、六

港航總裁孫劍鋒表示，布吉是泰國最大島嶼，為熱門渡假聖地之一，香港航空希望成為泰國以至世界各地旅客在往來香港和泰國兩地的首選航空公司。集團正致力加快恢復更多網絡，將在亞太地區覆蓋逾20個目的地。

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

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