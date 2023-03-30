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全球最弗男童6歲操出6嚿腹肌 棄健身多年後判若兩人

環球社會熱點 08:05 2023/03/30

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美國一名男童Richard Sandrak自幼健身，6歲就成功練出6嚿腹肌的完美體型。但他其後因家逢巨變放棄健身，多年後出鏡的外型更與當年判若兩人。

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Richard於1992年在烏克蘭出生，其後跟隨家人移居美國賓夕法尼亞州。他童年時期開始健身及學習空手道，有報道指其全盛期的體脂率僅得1%，其仰臥推舉負重量可達其本身體重的三倍。

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Richard父親Pavel曾為武術世界冠軍，負責為兒子度身打造健身計劃。Richard憑著驕人體型成名，接拍不少廣告之餘也榮登紀錄片主角，當年已月入數千美元。

但他長大後曾接受專訪，批評父親曾虐待和控制他，使他度過一個幾乎與世隔絕的童年。

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直至Richard 11歲時，Pavel因家暴妻子被判入獄，Richard因而停止健身。

Richard曾接受採訪，坦言長大後已厭倦舉重健身。他固然對童年的成就感到自豪，但現在覺得健身有點無聊，未來的人生也不會困於這件事。

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責任編輯：鄭錦玲

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