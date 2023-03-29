【結束業務】Lenovo證實退出電競手機市場　關閉Legion手機業務

▲ Lenovo官方發言人證實，已關閉Legion手機業務。

近年不少手機廠商針對遊戲玩家的需要，都會推出電競手機來搶奪市場位置，市場競爭相當激烈。不過，近日就有消息傳出Lenovo敗走遊戲手機市場，且低調關閉Legion的電競手機業務。相關消息終在今（29日）得到了Lenovo官方證實，並強調旗下平板、手提電腦等產品不受影響。

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據外媒Android Authority報道，Lenovo官方發言人證實，已關閉Legion手機業務。該企解釋，是次是為了更廣泛的業務轉型和遊戲產品整合，因此停止推出Legion手機。

事實上，日前就有一名自稱是中國Lenovo員工在微博上指，Lenovo已關閉Legion手機業務，未來手機業務只專注於收購的Motorola。

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責任編輯：曾曉汶

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