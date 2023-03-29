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瑜一IC期周日開售　首輪盡推現有價單210伙

股樓投資 18:30 2023/03/29

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由華懋及港鐵合作發展的何文田站瑜一第IC期，發展商今日再度加推，並上載銷售安排，於周日（4月2日）推售兩張價單全數210伙。項目暫收約4,000票，錄超額認購約18倍。

華懋集團銷售總監封海倫表示，2號價單130伙中，提供87伙2房，43伙3房，實用面積423至934平方呎，以定價計算，市值約26.87億元。發展商提供最高樓價15%折扣優惠，折實售價1,218.47萬至2,977.04萬元，折實呎價26,295至35,004元。

封海倫補充，第IC期餘4伙特色戶有機會於稍後時間以招標形式推出，視乎項目銷情，不排除緊接推出第IA期應市，該期數提供共447伙。

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撰文 : 蔡子俊

瑜一 何文田 華懋 私人屋苑

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