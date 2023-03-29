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【業績｜油股】中石油去年多賺62%至近1494億元 末期息增逾倍至0.22元人幣
中石油 （00857） 去年按國際會計準則，營業收入按年升23.9%至3.2萬億元（人民幣，下同），純利按年升62.1%至1493.8億元，擬派末期息0.22元，按年升1.3倍，全年股息共0.42258元。
中石油全日微升0.9%，收報4.34港元。
中石油指，去年原油產量9.1億桶，按年增長2.1%；可銷售天然氣產量4.7萬億立方英尺，增長 5.8%，油氣當量產量16.85億桶，增長3.7%。
其中，去年國內業務實現原油產量7.7億桶，按年1.9%；可銷售天然氣產量4.47萬億立方英尺，增長 5.9%；油氣當量產量15.1億桶，增長3.8%。
海外油氣業務方面，期內原油產量1.4億桶，按年增長3.3%；可銷售天然氣產量2037億立方英尺，增長3%；油氣當量產量1.7億桶，增長3.2%。
另外，中石油去年銷售汽油、煤油、柴油1.5億噸，按年下降 7.8%，而天然氣銷售2,602.8億立方米，按年下降 5%，但國內銷售天然氣2,070.96億立方米，增長 6.4%。
展望未來，中石油指，計劃今年原油產量為9.1億桶，可銷售天然氣產量為4.9萬億立方英尺，油氣當量合計為17.3億桶。而原油加工量今年計劃為12.9億桶。
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