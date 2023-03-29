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歐盟通過2035年禁售燃油車法例 一類車獲豁免

環球社會熱點 18:10 2023/03/29

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歐盟周二（28日）通過法例，2035年起禁售新的燃油車，並規定2030年起碳排放量需低於2021年時55%。歐盟氣候政策負責人Frans Timmermans指，到2035年時新車必須實現零排放。

歐盟宣布與德國 就禁售燃油車分歧達成協議 【下一頁】

德國此前一直反對政策，指措施或導致車輛成本增加。德國上周六（25日）終與歐盟達成協議，使用電子燃料（e-fuels）的車輛可獲豁免。

惟據報德國仍未大規模生產使用電子燃料的汽車。德國交通部長維辛（Volker Wissing）表示，協議為民眾提供重要選擇，保持實現碳中和及負擔能力的流動性。

據悉，交通運輸佔歐盟整體的碳排放量近四分一。歐盟今年秋季將提出建議，商討在2035年後繼續銷售使用電子燃料汽車的方法。

但西班牙能源部長Teresa Ribera斥做法不公，指根據目前評估，電子燃料過於昂貴而無法廣泛應用。有批評意見亦指，電子燃料消耗的可再生電力為電動車的5倍。

歐盟擬反擊美國補貼 2030年4成綠色科技需為本地製 【下一頁】

但豪華跑車品牌保時捷（Porsche）及法拉利（Ferrari）則表態支持使用電子燃料，指電動車電池對於其生產的汽車而言太重。

福士汽車（Volkswagen）及平治（Mercedes-Benz）等其他汽車製造商，亦正努力發展電動車。

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責任編輯：李俊儀

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