【購物狂】買嘢之前問自己5個問題 問完慳返唔少 !

有不少人儲不到錢最大的原因就是購物病發作，最終讓自己無法儲錢。亦有很多人因為「獎勵」自己，經常出現「報復式消費」行為，理財目標沒有達到，終日想著儲錢，但卻儲不到錢，以下提供購物前，問自己5條問題，問完或許可以阻止你交出信用卡。

1.我是「想要」還是「需要」這件東西？ 2.這件東西家大有類似的嗎? 3.我可以在家中尋找到可以代替品嗎? 4.這一年我買了這類東西多少次數？ 5.若買這件東西後，我銀行的存款減少多少，我離理財目標又遠多少?

例如當你想買一件新衫時，你可以先想想家裡的衣櫃是不是有同類的，其實多一件亦分別不大。另一方面，只要想想這一年你買了多少次衫，再問自己是否可以減少次數?而且每次見到新衫，你都雙眼發光嗎? 你有想過一件普通的衫其實在連鎖店價錢可以相差很大，有沒有代替品呢?



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責任編輯：陳玉蓮