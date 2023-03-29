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【登陸月球】Nokia擬今年內　於月球設置4G網絡

科技 17:41 2023/03/29

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Nokia近日表示，將在今年內於月球搭建4G/LTE網路設備，以支援美國航太總署（NASA）的月球探勘任務。

月球很快將可以上網喇！芬蘭電訊設備生存商Nokia近日表示，將在今年內，於月球搭建4G/LTE網路設備，以支援美國航太總署（NASA）的月球探勘任務。

【AI大戰】微軟再推新GPT-4 AI助手　網絡安全專家專屬

【智能叛變？】GPT-4具自主逃離意識？　要求用戶提供API助脫離電腦

外媒CNBC報道指，Nokia首席工程師Luis Maestro Ruiz De Temino在世界通訊大會（Mobile World Congress）向該報透露，預計在今年底前，將會利用SpaceX火箭載送4G/LTE網路設備到月球。

據悉，Nokia的月球網路將包括一個具備演進式數據封包核心（Evolved Packet Core，EPC）LTE基地台、LTE使用者設備、RF天線及營運與維修控制軟件。該基地台將是小型設備，架於美國航太公司Intuitive Machines打造的登月小艇Nova-C上，使用者設備則會架在負責月球表面樣本蒐集任務的探勘車上。

事實上，次計畫原預計將在2022年底前完成，但最終延至今年。Nokia預計，4G網絡最終可支援太空人的活動和研究，包括：影音通訊、傳送數據及資料、執行感測應用和控制機械人等。

【6G網絡】南韓擬2028年啟動6G網絡服務　比預定計畫提早兩年

責任編輯：曾曉汶

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