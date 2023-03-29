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連番加息影響業主持貨信心　大埔花園3年蝕154萬　呎價險守1萬

股樓投資 18:21 2023/03/29

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二手交投氣氛回暖，有業主趁機沽貨離場。其中大埔花園有三房單位以846萬元沽出，業主持貨3年，蝕逾150萬元。中原地產趙愛蓮說，大埔花園A座低層戶，實用面積845平方呎，三房連套房間隔，議價後以846萬元沽出，實用呎價約10,012元。 

趙愛蓮透露，買家為用家，見單位少有放盤，價錢合理，即購入單位自住。據了解，業主於2020年以1,000萬元入市上址，持貨3年，現賬面蝕約154萬元，物業期內貶值約15.4%。被問到業主蝕沽原因，趙愛蓮說：「因為加息，不想太辛苦，所以不想持有。」 

資料顯示，大埔花園位於太和梅樹坑路1號，於1989年開始入伙，建有14座，提供280個單位，實用面積約803至862平方呎。 

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撰文 : 黃卓賢

大埔花園 加息 中原地產 二手市場 私人屋苑

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