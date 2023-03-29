連番加息影響業主持貨信心　大埔花園3年蝕154萬　呎價險守1萬

二手交投氣氛回暖，有業主趁機沽貨離場。其中大埔花園有三房單位以846萬元沽出，業主持貨3年，蝕逾150萬元。中原地產趙愛蓮說，大埔花園A座低層戶，實用面積845平方呎，三房連套房間隔，議價後以846萬元沽出，實用呎價約10,012元。

趙愛蓮透露，買家為用家，見單位少有放盤，價錢合理，即購入單位自住。據了解，業主於2020年以1,000萬元入市上址，持貨3年，現賬面蝕約154萬元，物業期內貶值約15.4%。被問到業主蝕沽原因，趙愛蓮說：「因為加息，不想太辛苦，所以不想持有。」

資料顯示，大埔花園位於太和梅樹坑路1號，於1989年開始入伙，建有14座，提供280個單位，實用面積約803至862平方呎。

同場加映 【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

同場加映【單位直擊】元朗尚悅．嶺移民盤蝕40萬沽 上車客獲父母資助入市【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

同場加映【溫股知新】業績期做功課 唔買貴唔買錯

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機