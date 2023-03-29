一文看清美團小米績後 大行最新評級和目標價

兩大科網股小米(01810)及美團(03690) 先後公布業績，大致獲多間大行維持買入評級，並且給予最新目標價。小米方面，瑞銀認為該股去年第四季收入及經調整純利均稍高於該行及市場預期；智能手機、IoT及互聯網服務分部收入分別按年跌27％、14％和1％；去年電動車相關支出達31億元人民幣，認為小米業績大致與預估一致。報告給予小米核心業務每股14.4元的估值，維持「買入」評級及目標價16元。報告又指，小米並未就今年業績提供指引，但強調策略上將專注於提升規模和盈利能力，包括改善管理架構、優化資源及研發開支。

瑞銀預期，小米今年的手機銷量將介乎1.4億至1.5億部，並調整今明兩年的每股盈利預測，以反映需求走勢被較佳的毛利率表現和資本開支所抵消；維持今年電動車投資80億元人民幣的預測。

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美團方面，滙豐證券發表報告指，預期美團今年總交易額將在競爭減少下增長強勁；受再投資影響，利潤率料仍受壓，但會被市場份額持穩所抵消。報告稱，樂見美團的自由現金流於去年轉正，維持美團「買入」評級，目標價由225元調低6.7％至210元。

報告指，對美團的到店、酒店及旅遊業務有信心。料將受益於內地重新開放後的需求復甦，分別調升該業務今明兩年的總交易額預測29％和18％。然而，由於酒店板塊的貢獻增多、廣告業務復甦滯後、更多流量獲取、更多商家和用戶獎勵，及業務發展支出，因而下調今明年經營利潤率預測至39％和34％；同時下調經調整盈利預測20％和17％。另外，美團去年第四季收入和息稅前溢利，分別較市場預期高出4％和29％，認為這由核心本地業務和新業務表現理想所推動。

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