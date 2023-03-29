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【業績｜電訊設備】中國通信服務全年多賺6%　全年派息增12%至0.1939元人幣

股市 17:48 2023/03/29

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【業績｜電訊設備】中國通信服務全年多賺6%　全年派息12%至0.1939元人幣

中國通信服務 （00552） 2022年純利增長6.4%至31.6億元（人民幣，下同），年度收入按年增5%至134億元。中國通信服務擬派末期息0.1939元，全年股息按年增12%，派息比率由38%增至40%。

中國通信服務中午公布業績，股價午後轉強，全日升1.3%，收報3.77港元。

中國通信服務董事長劉桂清表示，去年毛利率按年增0.4個百分點至11.4%，預期今年毛利率繼續向好。

資本開支方面，中國通信服務去年投入10.7億元，按年跌14%，佔經營收入0.7%。劉桂清解釋，集團2021年曾購入智慧生產營運基地，推高比較基數，因此2022年錄得跌幅。

中國通信服務財務總監張煦表示，作為智慧服務提供商，集團與三大電訊商為生態合作及戰略協同關係，集團日後考慮尋求合作夥伴，如科技及智慧應用動畫場景範疇。集團認為5G投資高峰期已過，目前注重提升服務質量。

集團副總裁梁世平表示，產業數字化業務收入較傳統業務快，雙位數增長將成趨勢，預期人工智能AI生態將可讓行業賦能應用，但6G標準目前仍存不起確定性，2030年才見商業化營運。

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

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港股 電訊商 6G 電訊 中國通信服務（00552） 電訊設備股
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