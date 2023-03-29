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官方樓價指數創四個月新高　分析料上半年樓價仍在低位徘徊

股樓投資 17:26 2023/03/29

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本港樓價連續兩個月回升，並創四個月新高。據差餉物業估價署最新公布，二月私人住宅售價指數按月升2.2%，以今年首兩個月計，累升3.3%。不過，與2021年歷史高位計，樓價仍跌13.1%。此外，租金指數止跌回升，按月升近1%。 按面積分類，所有單位樓價齊升，其中B類單位，即實用面積介乎430至752平方呎之單位，反彈幅度最大，樓價按月升2.4%。 

雖然樓價連續兩個月回升，但有分析預計，今年上半年樓價仍會在低位徘徊。萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒說：「短期內高息口、購買力不足及新盤貨尾量囤積等因素依然繼續阻礙樓市復甦的速度。當發展商加推大量新盤時，反映二手樓價為主的官方樓價指數有機會再次受壓，預計今年上半年樓價仍會在低位徘徊，成交量則已見明顯回升。」 

他續說，雖然美國加息步伐已經開始減慢，但預計到今年下半年加息因素才會淡化，短期內香港整體借貸成本仍有機會上升，影響上車人士及新造按揭，特別是二手成交。 

高力香港研究部主管李婉茵說：「樓市仍受外圍不明朗因素影響，包括外國地緣政治局勢持續緊張，或影響中國對外貿易及香港作為轉運港的進出口表現，再加上美國個別銀行倒閉危機，令投資者對金融市場信心減弱，均有機會拖慢香港經濟復蘇步伐。今年賣地表現亦有待觀察，若住宅用地再出現流標或以低於市場預期價格成交，或將影響樓價升勢。」  

不過，有分析預計，樓市升勢可延至次季。利嘉閣地產研究部主管陳海潮說，只要息口維持平穩不加、通關效應持續刺激經濟復甦、加上失業率維持低位，相信次季樓價可平穩再升5%，整個上半年樓價料升10%至12%，全年樓價大有機會收復去年約15%跌幅的失地，甚至有力再創歷史新高。 

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撰文 : 黃卓賢

差餉物業估價署 萊坊 利嘉閣 樓價 二手市場

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