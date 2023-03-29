  • 21°C
香港時間 : 2023329日 (週三) 18:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AI取代人類】憂AI發展太快？　馬斯克、蘋果聯合創始人等千人簽公開信　呼籲暫停大型AI實驗

股市 17:15 2023/03/29

分享：

分享：

【AI取代人類】憂AI發展太快？　馬斯克、蘋果聯合創始人等千人簽公開信　呼籲暫停大型AI實驗

AI領域為未來科技發展重點方向之一，但同時也為人類帶來潛在危機。近日生命未來研究所（Future of Life）發布《暫停大型人工智能實驗》的公開信，呼籲所有人工智能實驗室立即暫停較GPT-4更強大的人工智能系統的訓練至少6個月，公開信更獲千名科技界名人及AI專家簽署。

有份簽署人士包括Tesla創辦人馬斯克、蘋果聯合創始人Steve Wozniak、Stability AI 創始人Emad Mostaque、圖靈獎得主Yoshua Bengio等。據指，OpenAI CEO Sam Altman也曾出現在公開信上，但目前已經消失。

公開信指，與人類競爭的AI系統可能以經濟和政治衝擊的形式對社會和文明構成潛在風險，呼籲開發人員就治理和監管機構、決策者合作。

公開信指，在暫停的6個月內，人工智能實驗室和獨立專家應共同製定和實施一套先進的共享安全協議，來規範人工智能設計和開發。協議完成後，應該由獨立的外部專家進行嚴格的的審查和監督。這些協議應該確保遵守協議的系統的安全性。

信中形容，只有在人類確信影響是正面且風險可控時才能放手開發強大的AI系統。

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

ET財智Talk
【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

相關文章：

【AI取代人類】高盛：AI或可取代約3億個職位、邊個行業最易被取締？　香港是全球最容易受AI影響的地方

【微軟訪問】微軟香港開放企業級GPT功能　逾8成客戶積極考慮使用AI方案

【AI大戰】Google正式加入AI聊天機器人大戰　Bard在英、美展開公測

人工智能 馬斯克 經濟
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【AI取代人類】高盛：AI或可取代約3億個職位　香港成最受影響的地區、邊個行業最易被取締？

下一篇文章

【業績｜石油石化股】中海油全年多賺1倍至1417億元人幣創新高　重新派末期息0.75港元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【滙豐HSBC】滙豐未來一周定點派「兩餸飯」飯券　港島打工仔限定福利？（附地點）
【滙豐HSBC】滙豐未來一周定點派「兩餸飯」飯券　港島打工仔限定福利？（附地點）
【阿里巴巴重組】阿里巴巴高開15%、阿里系齊抽上　馬雲回杭州即異動、阿里巴巴重組成6個子單位或獨立分拆上市
【阿里巴巴重組】阿里巴巴高開15%、阿里系齊抽上　馬雲回杭州即異動、阿里巴巴重組成6個子單位或獨立分拆上市
【阿里巴巴9988】張勇解構背後思路：分拆上市受市場檢驗　好過自己來打分
【阿里巴巴9988】張勇解構背後思路：分拆上市受市場檢驗　好過自己來打分
【港股市況】阿里巴巴升逾12%領市　碧服績後升6%、電視廣播升近14%　恒指升407點（不斷更新）
【港股市況】阿里巴巴升逾12%領市　碧服績後升6%、電視廣播升近14%　恒指升407點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股895億成交掃高股價升14%　夜期收市升351點阿里佔228點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股895億成交掃高股價升14%　夜期收市升351點阿里佔228點（不斷更新）
【阿里巴巴9988】阿里六大業務　哪個賺錢、哪個蝕錢？
【阿里巴巴9988】阿里六大業務　哪個賺錢、哪個蝕錢？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款