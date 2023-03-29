英國大批業主賣唔到樓恐血本無歸 因發展商犯一致命錯誤

英國柴郡城鎮克魯（Crewe）一個樓盤被揭出事，由於發展商未滿足土地淨化條件，並無獲應有規劃許可。大批業主在問題解決前都無法賣樓或轉按，購入的單位隨時血本無歸。

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涉事樓盤Coppenhall Place由發展商Countryside Partnerships開發，共有263套住宅，獲准於2018年興建樓盤。

不過原來樓盤所處位置屬受污染土地，發展商未能滿足土地淨化要求，一直未獲得正確的規劃許可。

發展商上周聲稱，當地規劃委員會成員滿意樓盤狀況，不會對人類健康構成風險，要求委員會提出其新提交的許可申請。但議員決定調查污染情況後再作決定，駁回發展商申請。

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英媒引述建築界消息人士指，去污費用高昂，而且土地淨化問題一日未解決，該樓盤業主都無法賣樓或轉按物業。

一旦政府不批出許可，樓盤全數263套住宅有可能被視為非法，業主隨時血本無歸。

據悉，開發商在當局發出新許可後才可繼續部分工程，樓盤現時尚有18小塊土地未完工，仍有大量業主需苦等。

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責任編輯：鄭錦玲