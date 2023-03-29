【比亞迪業績】 比亞迪去年多賺近4.5倍 王傳福﹕料今年車企處淘汰賽階段

比亞迪（01211）公布2022年度業績，受惠新能源汽車業務增長，營業額按年增長近1倍，盈利按年增長更達4.5倍，末期息亦增近10倍。主席王傳福表示，即使今年首兩個月全國汽車需求較去年同期弱，但比亞迪維持較快速增長，銷量仍按年升逾80%，有信心今個月銷量保持80%以上的增速。業績表現強勁，帶動股價向上，高見219.6元，最多升近4%，收報218元，仍升3.1%，成交額23.3億元。

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比亞迪去年營業額4,240.6億（人民幣，下同），按年增加96.2%；純利166.2億元人民幣，按年升445.9%。每股盈利5.71元，派末期息1.142元，增近10倍。期內，汽車、汽車相關產品及其他產品業務收入增長逾1.5倍，佔總收入約77%；手機、組裝及其他業務收入988.2億元，增長14.3%。

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對於近期中國車市價格戰愈演愈烈，王傳福認為，價格戰的原因是「供需矛盾，供大於求」，而今年市場也進入淘汰賽階段，如果供求失衡持續，價格戰或會延續。他預期，價格戰會持續至4月底，而隨着5月各地車展開展，市場信心也會逐漸恢復，相信到5月份，中國汽車市場會恢復到一個比較好的增長水平。

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記者：郭秀慧