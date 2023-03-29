▲ 【業績｜石油石化股】中海油全年多賺1倍至1417億元人幣創新高 重新派末期息0.75港元

中海油 （00883） 全年公司股東應佔利潤1417億元人民幣，按年升1倍，主因公司持續增儲上產，提質降本增效，淨利潤在國際油價上升環境下創歷史新高，稅前溢利1947.7億元人民幣，升1倍。每股盈利3.03元人民幣，重新派末期息0.75港元。

期內，中海油收入4222.3億元人民幣，按年升71.6%，其中，油氣銷售收入3529.6億元人民幣，升58.9%。銷量6億桶油當量，升9.3%。全年實現油氣淨產量6.2億桶油當量，再創歷史新高。

去年作業費用總額為315.7億元人民幣，按年12.8% ，主要是新油田投產產量上升，作業費用總額增加。桶油作業費得到良好控制，桶油作業費升3%至52.1元人民幣/桶油當量（7.74美元）。

公司資產減值及跌價準備為6.7億元人民幣，按年減少91.6%，主因絕大部分油氣田經濟性向好，無需計提減值準備。

全年共獲得18個商業發現，儲量替代率達182%，儲量壽命穩定在10年以上。

2023年全年預計資本支出為1000億至1100億元人民幣，產量目標為6.5億至6.6億桶油當量。年內計劃投產9個新項目，儲量替代率將不低於130%。同時，公司將保持良好的健康安全環保水平。

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責任編輯︰梁浩碩