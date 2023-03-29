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【HKTVmall業績】香港科技探索去年多賺逾13倍至2.1億元　「對明星做直播主持效果存疑」、目標今年GMV增長6%至11%

股市 18:07 2023/03/29

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【HKTVmall業績】香港科技探索去年多賺13倍至2.1億元　目標今年GMV增長6%至11%

網購平台HKTVmall母企香港科技探索 （01137） 公布，去年盈利按年增y逾13倍至2.12億元，不派息。期內，香港科技探索營業額增22%至38.2億元，經調整EBITDA（除息稅折舊及攤銷前溢利）增1.8倍至3.16億元。

「對明星做直播主持效果存疑」

繼電視廣播TVB （00511） 大舉進軍直播帶貨，香港科技探索有意年內推全新「視頻銷售」服務，問及市場競爭格局，行政總裁（香港）周慧晶表示，對直播行業而言，更多競爭及關注是好事，而HKTVmall策略與坊間有所不同，鼓勵客戶與商戶直接接觸，由最熟悉產品的銷售員介紹，「對於使用明星做主持效果長遠是否具持續性，我們係有存疑」。

香港科技探索今年初推出代購服務平台「代購服務」Everuts，周慧晶稱，目前獲超過1萬個用戶登記，對未來發展非常樂觀，冀年內推廣至全球消費者。

網購滲透率有上漲空間

市場關注疫情結束會否減少消費者對於網購依賴程度，甚至拖低今年銷售，周慧晶認為，消費者行為出現結構性改變，並不會因為疫情結束而減少網購，她以銀行轉賬為例，當FPS系統推出後，親身赴銀行過數需求會減少。

周慧晶提出，目前網購只佔香港零售總額約幾個百分比，對比其他地區高達25%水平，認為香港網購滲透率有上漲空間。

由去年集團旗下Shelter Technology 支援網店EESE停運，行政總裁（國際業務）劉志剛表示，目前會主要會專注獨立網店方案，但有機會的話，不排除承接大型項目。

2023年GMV目標增最多11%

香港科技探索同時公布多項2023年電商業務目標，包括：

  • 1）訂單總商品交易總額：88億至92億元，按年增6%至11%
  • 2）總毛利率及混合佣金率：24.0%至24.5%（2022年：23.4%）
  • 3）多媒體廣告收入：1.56億元（2022年：1.316億元）
  • 4）EBITDA佔已完成訂單的總商品交易額比率：5.0%至5.5%（2022年：4.9%）
  • 5）配送成本佔GMV：11.0%至11.2%（2022年：11.4%）、推廣開支佔GMV：2.1%至2.8%（2022年：2.4%）、O2O門市經營開支佔GMV：2.2%至2.4%（2022年：1.8%）、電商營運及支援成本佔GMV：4.8%至5.0%（2022年：4.8%）

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

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記者：麥德銘、李哲毅

港股 業績公布 HKTV 香港科技探索（01137）
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