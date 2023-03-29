【新股IPO】中國線上健身平台Keep第三度遞交上市申請

中國最大線上健身平台Keep第三度遞交招股文件，高盛及中金為聯席保薦人為。此前，Keep曾於去年2月及9月兩度遞交上市申請。公司去年總收入按年增長36.6%至22.11億元人民幣，主要歸因於自有品牌運動產品、會員訂閱及線上付費內容的收入增加。





【同場加映】青姐話：馬雲現形 大市顯靈？

非國際財務報告準則下，去年經調整虧損淨額所有收窄，由2021年8.27億元降至6.67億元人民幣。經調整淨利率由2021年的-51%大幅收窄至2022年的-30.2%。公司去年營運效率提升，銷售及營銷開支佔收入的比重從59%按年降至29.2%。去年毛利按年增長33.1%至9億元人民幣。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

Keep去年平均月度訂閱會員數按年增長10.4%至362.1萬人；平均月活躍用戶增長5.9%至3,638.8萬人；會員滲透率增長0.5個百分點至10%。



集資所得，擬將於未來三年內用於研發；用於健身內容開發及多元化；用於投入品牌宣傳及推廣；用於一般企業用途及營運資金需要。

【同場加映】溫股知新：業績期做功課 唔買貴唔買錯

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



記者：張以正