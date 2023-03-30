【業績｜科企】快手高開半成　上季經調整虧損收窄近99%至4500萬人幣　收入增16%（第二版）

▲ 【業績｜科企】快手上季經調整虧損收窄近99%至4500萬人幣 收入增16%

快手 （01024） 公布業績，去年第四季列賬虧損收窄82.5%至13.69億元（人民幣，下同），經調整虧損淨額4532.2萬元，按年收窄98.7%；經調整EBITDA扭虧為盈，錄19.4億元，去年同期虧損12.9億元。不派息。

快手周四（30日）高開5.2%，報59.15元。

季内，收入按年升15.8%至283億元，按季增30.2%。其中，線上營銷服務收入增14%至151億元，佔總收入53.4%，主要是由於平台流量增長、多元化的產品組合及基於行業屬性的精細化運營，推動廣告主數量及廣告主投放增加。

快手聯合創始人兼首席執行官程一笑表示，公司對今年上半年的廣告市場保持「審慎樂觀」態度，料下半年出現明顯反彈，。政策性利好因素也有助提升重點客戶的廣告預算；同時，公司「内循環」（編按：即平台上的商家、主播為獲取更多曝光進行的廣告投放）的廣告需求則有望推升廣告收入；又預計將推出搜索廣告產品，以拓展流量發展渠道，目前上季搜索流量按年增長3倍。

直播業務收入升13.7%至100億元，按季增12.2%，單季創新高，佔35.5%，主要由於平均月付費用戶增長19.4%，並得益於內容供給的持續豐富，與公會合作策略不斷發展以及直播生態和算法持續迭代。

其他服務收入增33.7%至32億元，佔11.1%，主要來自電商業務的增長。程指，農曆新年期間，居民消費需求穩定增長，公司旗下「春節不打烊」的GMV按年也有上漲，當中以家居、數碼、3C產品及美妝產品的增幅較大，有信心電商業務的增長可高於行業。

料2024下半年實現單季DAU超4億

快手上季平均日均活躍用戶（DAU）和月均活躍用戶為3.66億及6.4億戶，分別升13.3%和10.7%，均創新高；每位日活躍用戶日均使用時長增12.6%，至133.9分鐘；商品交易總額（GMV）按年漲3成，至3,124億元。程一笑重申，有信心在明年下半年實現單季DAU超4億的中期目標。

市場關注快手的本地生活業務發展，程指目前快手日均消費和本地生活相關的用戶已超1億，未來以到店餐飲業務爲主，逐步拓展至其他業務範圍，並選擇核心城市作爲業務試點。

程一笑：已在内容生成方面作佈局

此外，被問及公司人工智能（AI）發展，程強調快手在深層AI有多年的技術及應用累積，尤其在大規模語言模型、多模態與訓練大模型，以及在智能創作等方面意境有深厚技術沉澱；又在語音、圖像、視頻的生成方面已有積極佈局，而多模態内容理解及生成技術日趨成熟。

全年GMV升32%至9012億

以全年計，列賬虧損收窄82.5%至136.9億元，經調整虧損淨額57.5億元，按年減少69.5%；經調整EBITDA錄18.1億元，上年虧損12.9億元；收入按年升16.2%至941.7億元。

此外，快手全年平均日活躍用户按年增長15.4%至3.66億，平均月活躍用户規模達6.13億，按年增12.6%；全年 GMV 為9,011.6億元，按年升32.5%

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記者：伍鍵文