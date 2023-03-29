▲ 【業績｜科企】快手上季經調整虧損收窄近99%至4500萬人幣 收入增16%

快手 （01024） 公布業績，去年第四季列賬虧損收窄78.5%至12.43億元（人民幣，下同），經調整虧損淨額4532.2萬元，按年收窄98.7%；經調整EBITDA扭虧為盈，錄19.4億元，去年同期虧損12.9億元。快手續不派息。

季内，收入按年升15.8%至283億元。其中，線上營銷服務收入增14%至151億元，佔總收入53.4%；直播業務收入升13.7%至100億元，單季創新高，佔35.5%；其他服務收入增33.7%至32億元，佔11.1%。

快手上季平均日均活躍用戶和月均活躍用戶分別創下3.662億及6.4億戶的歷史新高，分別增長13.3%和10.7%；每位日活躍用戶日均使用時長增12.6%，至133.9分鐘。

全年列賬虧損收窄逾8成

以全年計，列賬虧損收窄82.5%至136.9億元，相當於每股基本虧損3.22元；經調整虧損淨額57.5億元，按年減少69.5%。經調整EBITDA錄18.1億元，上年虧損12.9億元。

全年收入941.7億元，按年升16.2%，當中，線上營銷服務收入按年升15%至490.4億元；直播收入353.9億元，增14.2%；其他服務收入98億元，揚31.4%。

全年GMV升32%至9012億

此外，快手平均日活躍用户按年增長15.4%至3.66億，平均月活躍用户規模達6.13億，按年增12.6%。電商商品交易總額 （GMV）9011.6億元，按年升32.5%。

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記者：伍鍵文