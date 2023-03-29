FTX薯條哥被加控賄賂中國官員 4000萬美元尋解凍資金

有「薯條哥」之稱的加密貨幣交易所FTX創辦人Sam Bankman-Fried被美方加控罪名，指他在2021年前後授權並指示向一名或多名中國政府官員賄賂至少達 4,000 萬美元，以尋求解凍名下公司的資金。

【同場加映】溫股知新：業績期做功課 唔買貴唔買錯

根據新起訴書，Sam Bankman-Fried前年指示向中國官員提供巨額賄賂，欲藉此解除FTX的姊妹公司Alameda Research被凍結的加密貨幣帳戶資金。再加上涉嫌串謀違反海外反腐敗法（Foreign Corrupt Practices Act， FCPA），他現正面臨共13項刑事指控。

【延伸閱讀】第2季部署：中金續看好高息國企股 另推薦其中20股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

Alameda Research被凍結的賬戶中有逾10億美元的加密貨幣，中國執法當局於2021年凍結了Alameda在內地最大兩個加密貨幣交易所的交易賬戶。

【同場加映】溫股知新：業績期做功課 唔買貴唔買錯

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



責任編輯：鄭昊彤