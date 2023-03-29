  • 21°C
香港時間 : 2023330日 (週四) 14:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

FTX薯條哥被加控賄賂中國官員 4000萬美元尋解凍資金

環球政經 16:11 2023/03/29

分享：

分享：

有「薯條哥」之稱的加密貨幣交易所FTX創辦人Sam Bankman-Fried被美方加控罪名，指他在2021年前後授權並指示向一名或多名中國政府官員賄賂至少達 4,000 萬美元，以尋求解凍名下公司的資金。

 

【同場加映】溫股知新：業績期做功課 唔買貴唔買錯

青姐話
【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

根據新起訴書，Sam Bankman-Fried前年指示向中國官員提供巨額賄賂，欲藉此解除FTX的姊妹公司Alameda Research被凍結的加密貨幣帳戶資金。再加上涉嫌串謀違反海外反腐敗法（Foreign Corrupt Practices Act， FCPA），他現正面臨共13項刑事指控。

 

【延伸閱讀】第2季部署：中金續看好高息國企股 另推薦其中20股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

Alameda Research被凍結的賬戶中有逾10億美元的加密貨幣，中國執法當局於2021年凍結了Alameda在內地最大兩個加密貨幣交易所的交易賬戶。

 

【同場加映】溫股知新：業績期做功課 唔買貴唔買錯

溫股知新
【溫股知新】業績期做功課 唔買貴唔買錯

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982
 

責任編輯：鄭昊彤

開啟hket App，閱讀全文
美國 虛擬貨幣 美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

迪士尼正式開始裁員7000個 預料下一次裁在下月股東大會前
迪士尼正式開始裁員7000個 預料下一次裁在下月股東大會前
【出遊資訊】澳門「賞你遊」買一送一 優惠期延長至六月底
【出遊資訊】澳門「賞你遊」買一送一 優惠期延長至六月底
洪水橋上車盤減價52萬沽　300萬有找　創屋苑二手新低價
洪水橋上車盤減價52萬沽　300萬有找　創屋苑二手新低價
馬斯克及其他AI專家與行業高層公開呼籲 至少六個月暫停訓練比GPT-4更強大的系統
馬斯克及其他AI專家與行業高層公開呼籲 至少六個月暫停訓練比GPT-4更強大的系統
一文看清美團小米績後 大行最新評級和目標價
一文看清美團小米績後 大行最新評級和目標價
滙豐請香港市民食兩餸飯 推廣多元化投資 附派飯券日期+地點
滙豐請香港市民食兩餸飯 推廣多元化投資 附派飯券日期+地點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款