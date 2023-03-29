【業績︱物管股】碧桂園服務：已開始組織變革　今年較謹慎、目標收入及利潤增長不低於10%

碧桂園服務 （06098） 表示，內部已經開始組織變革，清理、解決影響公司效率和效能的各種內捲，讓目標更明確，授權更徹底，集團亦以執行業績為大的考核要求。碧服指，雖然一些不利因素已消除，但今年會較為謹慎，目標收入及利潤有小雙位數增長，即增長不低於10%以上，而團隊會追求更高的目標。

碧服管理層指，中長期的住房需求及房地產增速下降對物管市場的衝擊存在，施工、銷售及交付量的增量市場呈現銳減的姿態，但集團在下沉市場的住宅服務領域、品牌知名度、性價比等有一定優勢，集團也聚焦開拓存量市場，包括深根三至五綫市場、推出社區換新計劃以拓展公建服務、透過城市共生計劃打開to B等城市公共類服務市場。

提及集團的增長引擎，管理層指，在組織變革後，城服及多業態將是集團的長久驅動，並預期增值服務方面將會有新產品的突破，期望以「物業+」模式打開增值服務領域的天花板。

料今年毛利率略有回升

碧服去年毛利率按年跌5.9個百分點至24.8%。管理層指，去年在疫情及防疫開支高達幾個億（人民幣，下同），廣泛業務不能開展的成本投入產生巨大影響，部份業務回款較慢，故不利去年毛利率，但預期今年毛利率將略有回升。

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記者：袁諾曦