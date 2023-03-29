hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券
【新股IPO】中天湖南集團2433暗盤曾抽升1.5倍 一手帳面最多賺3440元
新股IPO 19:00 2023/03/29
內地總承包建築商中天湖南集團 （新上市編號：02433） 暗盤向好，中天湖南富途暗盤曾高見3元，較招股價1.18元高154.2%，現升145.8%，收報2.9元。每手（2000股）不計手續費，帳面賺3440元。
中天湖南輝立暗盤交最高見2.79元，高1.4倍，收報2.72元，高1.3倍，一手賬面賺3080元。耀才暗盤最高見2.68元，高1.3倍，收報2.53元，高1.1倍，每手賬面賺2700元。
中天湖南超購逾9倍，一手中籤率40%【下一頁】
中天湖南以1.18元中間定價，並超額認購9.6倍，將於周四（30日）上市。
追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】
【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略
相關文章：
【新股IPO】中天湖南集團2433以1.18元中間定價 超購逾9倍、一手中籤率40%（附分配結果連結）
【新股IPO】洲際船務2409首掛跌近一成 一手帳面蝕370元
【新股IPO】Lalamove母企拉拉科技終來港上市 去年首錄經調整利潤5320萬美元
編輯：姚卓然
看文章 ・ 賺取 ET Points