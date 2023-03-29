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【新股IPO】中天湖南集團2433暗盤曾抽升1.3倍 一手帳面最多賺3240元
新股IPO 16:37 2023/03/29
內地總承包建築商中天湖南集團 （新上市編號：02433） 暗盤向好，富途暗盤交易平台，中天湖南集團暗盤曾一度升137.3%，高見2.8元，現升122.9%，報2.63元。不計手續費，一手帳面賺3240元。
於輝立暗盤交易平台，中天湖南集團亦最高見2.75元，現升1.2倍，報2.61元。耀才暗盤交易平台，公司股價最高見2.68元，現升118%，報2.58元。
公司以1.18元中間定價，並超額認購9.6倍，將於明（30日）上市。
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編輯：姚卓然
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