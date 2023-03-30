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美CFTC起訴幣安未有註冊 涉非法經營衍生品交易業務

環球政經 14:30 2023/03/30

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美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 控告幣安（Binance）及其行政總裁趙長鵬，指幣安未有遵守法規向他們註冊同時卻繼續招攬美國客戶，屬在美國非法經營衍生品交易業務，尋求永久禁止幣安在美國註冊及交易。

 

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幣安未有向美國監管機構註冊，因此其風險產品不能向美國人銷售。而CFTC提交的起訴狀指出，至少自2019年以來，幣安就開始為美國人提供衍生品交易，涉嫌違反美國法律。CFTC更指出，幣安指示美國客戶交易時使用VPN隱藏IP位址，以隱瞞在美國境內交易的事實。

 

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案件中的被告包括總裁趙長鵬，以及前合規主管Samuel Lim。雖然公司及總裁不會被刑事起訴，但日後幣安或被禁止在美國註冊，現在亦將面臨數億美元的罰款。

 

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責任編輯：鄭昊彤

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