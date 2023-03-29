【搜游食誌@iM網欄】觀賞絢麗繁榮夜景 「天外天」品嚐專業美食





「久別重逢」終於在「天外天」上畫呵！與兩位資深餐飲管理高人, 因緣際遇而認識，屈指一算分別也有8年、5年。大家在璀燦的維多利亞港夜景中，掀起這頓不單開懷暢飲的晚餐，令人雀躍是大家可暢所欲言，「女人經」不在話下，餐飲業興衰更是經濟的寒暑表。

▲ 位於Hotel Icon 28樓的天外天，圃入店就大飽眼福， 絢麗多彩的香江夜景真迷人。

本地餐飲業，在這兩個月，看似大有改善，與業內管理人交流時，他們都不禁長嗟短嘆，豈有如此容易，就可療愈已七勞八傷的生意，現況是尚可勉強持平， 盈利狀況仍未如理想；過去3年多的嚴重虧損，不知何年何月何日可追回！加上不夠人手，消費者體驗差，中價或以上的餐飲食肆更見頭痛。香港本地消費者，蜂湧外遊，報復式旅行;反之入境旅客的質、量均不高，亦補不上這群高消費力的本土香港人，身邊的朋友，好多人在短短3個月，已外遊5-6次或以上。香港租金高昂，位列國際城市首5名內，高勞動成本，更嚴重是缺勞動力；同樣的消費額，外遊的樂趣體驗比留港消費更具性價比。

▲ 石燒干邑焗日本蠔，將干邑澆在熱石碢盤上，酒香激活視覺、嗅覺、味覺、聽覺，喚醒美食的感知。



仨們「淑德賢良」的港女，在「天外天」一邊觀賞兩岸絢麗的繁榮夜景，一邊天南地北分享生活、工作的點滴，舉杯輕嚐淺酌，細語一別4年的種種。天外天的用餐氛圍確實好溫馨，窗外五光十色，兩岸建築物猶如高低起伏山巒，山海各有春色，食「景」也飽了一半，大家以期待的心，品嚐每道美食，順道感謝呀Sue(柯文滿老師)8年來多次幫忙, 與我司VIP們分享各式健康美食工作坊，與競爭對手的客戶服務帶出差異化，俱備生活資訊、輕鬆簡易健康菜式，緊貼消費者的需求，不斷優化客戶服務。

▲ 金湯蟶子皇浸白露荀，健康輕盈的時令海鮮美食。



當晚食物質素及服務，一如既往般專業兼備親和力，惜與客人互動交流，略嫌不足。非常欣賞熱愛創作研究時令新菜式的黃子其師傅，光看菜名也叫我心動，選了時令的白蘆筍，以雞湯燴成柔亮的金湯，濃稠剛好，配上鮮嫩白蘆筍，令湯頭有咬感，加上鮮甜軟滑的蟶子皇，金黃潤白，相映成趣，有景致卻不浮誇。

▲ 選材搭配得宜的脆皮羊肚菌小米鴨，鴨肉腴香，菌香馥郁。



由淡入濃，接著上脆皮羊肚菌小米鴨，賣相是認真的工作表現，羊肚菌驟看似是搭配小米鴨的配菜，品嚐過後又另一番體會，鴨肉肉味不算濃，但配上羊肚菌和芡汁食品，表皮脆中帶軟，鴨肉皮下薄薄的脂肪因菌的植物香而腴香豐溢，味道纒綿交織，因久未相聚，話題不斷，有點錯失了此菜式的最佳嚐味時刻。

▲ 燒脆鱔．肉質爽口，燒得金黃，掌控火候。

白鱔是我愛食的，不管豉汁蒸、酸菜炆、蒜子火腩爆鱔…….,是夜點燒鱔，喜歡這道簡單烹調的魚鮮，突顯原味，用料不錯，肉爽不軟爛，只可惜皮下油脂不夠豐盈，未能經「燒烤」而潤澤魚皮和魚肉，香脆度略遜色。

▲ 蘆薈桂花燉雪梨，賣相討好，滋潤甜滑，低甜度，健康飯後甜品精選。





作為東道，預留了蘆薈桂花燉雪梨，一定可攻陷愛美的女仕，絕對不會甜膩，又滋潤，原個燉，刮芯袪酸，果梗掛金箔碎，飄落淡淡幽香的桂花，夜景中襯托出閃爍鱗光，混入爽滑蘆薈，焾甜香梨刻了幾道水流紋，增添食物造型效果，大家都感恩這份生活的小確幸！

作者_倪小姿簡介： 做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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