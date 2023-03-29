Signature Bank加密貨幣客戶需在4月5日前取出存款 否則由美國聯邦存款保險公司處理

美國聯邦存款保險公司（FDIC）已正式通知，Signature Bank 簽名銀行的加密貨幣客戶在4月5日之前可以將他們的資金取出並找到另一家銀行，或由FDIC關閉其賬戶。

據《彭博社》報導，美國聯邦存款保險公司發言人在3月28日表示，正在聯繫Signature銀行的儲戶，其存款沒有包括在紐約銀行的投標中，確認這些存款屬於數字資產客戶。



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被關閉賬戶的儲戶將收到一張寄往其註冊地址的支票，因此任何在Signature Bank 持有資金但無法轉出的人應確保其註冊地址是最新的。

Cointelegraph已經聯繫了FDIC尋求確認，個還沒有得到回复。

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責任編輯：張瑋婷