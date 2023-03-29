  • 21°C
香港時間 : 2023329日 (週三) 18:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Signature Bank加密貨幣客戶需在4月5日前取出存款 否則由美國聯邦存款保險公司處理

環球政經 16:11 2023/03/29

分享：

分享：

美國聯邦存款保險公司（FDIC）已正式通知，Signature Bank 簽名銀行的加密貨幣客戶在4月5日之前可以將他們的資金取出並找到另一家銀行，或由FDIC關閉其賬戶。

據《彭博社》報導，美國聯邦存款保險公司發言人在3月28日表示，正在聯繫Signature銀行的儲戶，其存款沒有包括在紐約銀行的投標中，確認這些存款屬於數字資產客戶。
 

【同場加映】青姐話：馬雲現形 大市顯靈？

青姐話
【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

被關閉賬戶的儲戶將收到一張寄往其註冊地址的支票，因此任何在Signature Bank 持有資金但無法轉出的人應確保其註冊地址是最新的。

Cointelegraph已經聯繫了FDIC尋求確認，個還沒有得到回复。

【延伸閱讀】大行點睇：聯通發布全球首款通用型5G RedCap商用模組 大摩唱好股價未來60日內上升，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

【同場加映】溫股知新：業績期做功課 唔買貴唔買錯

溫股知新
【溫股知新】業績期做功課 唔買貴唔買錯

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982
 

責任編輯：張瑋婷

開啟hket App，閱讀全文
閱讀 虛擬貨幣 財務自由 FDI 保險公司 馬雲 DC 香港經濟日報 香港 美國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

迪士尼正式開始裁員7000個 預料下一次裁在下月股東大會前
迪士尼正式開始裁員7000個 預料下一次裁在下月股東大會前
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【出遊資訊】澳門「賞你遊」買一送一 優惠期延長至六月底
【出遊資訊】澳門「賞你遊」買一送一 優惠期延長至六月底
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【職場資訊】會展招聘活動提供逾3,000空缺 月薪最高達23,000元
【職場資訊】會展招聘活動提供逾3,000空缺 月薪最高達23,000元
【阿里巴巴9988】阿里大重組 成立六大業務集團 各部門具條件獨立上市
【阿里巴巴9988】阿里大重組 成立六大業務集團 各部門具條件獨立上市
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款