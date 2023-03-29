【物管股】 去年少賺近52% 連特別息派0.3721元 碧桂園服務午後一度升逾8%

藍籌物管股碧桂園服務（06098）中午公布，去年少賺近52%，派息則按年大增24%。績後股價反彈，高見13.68元，最多升8.6%，收報13.44元，仍大升6.7%，成交額5.4億元。

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集團公布，去年收入為413.7億元（人民幣，下同），按年增加43.4%；盈利按年跌51.8%至19.4億元；撇除部分項目後，核心淨利潤為50.2億元，按年增9%。每股盈利0.5768分，派末期息0.144分，按年減少51.9%，但派特別息0.2281分，共0.3721元，上年派末期息每股0.2995元，即實質派息增24.2%。

大行予碧桂園服務投資評級及目標價﹕

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整體毛利率由2021年度30.7%下降5.9個百分點至24.8%，主要由於收併購帶來的無形資產—合同及客戶關係及品牌等的攤銷成本增加；受疫情及宏觀經濟波動等影響，業務增速受到一定的制約；及年內集團業務結構發生變化所致。剔除收併購帶來的無形資產影響後，年內經調整的整體毛利率跌3.9個百分點至28.6%。

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期內，物業管理服務收入升65.7%至228.6億元，佔總收入比由去年同期進一步提升7.5個百分點至55.3%；社區增值服務收入40.2億元，按年增長約20.7%；非業主增值服務收入跌0.4%至26.7億元。截至去年12月底，除「三供一業」業務外的物業服務收費管理面積為8.7億平方米，除「三供一業」業務外的物業服務合同管理面興為16億平方米。

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記者：郭秀慧