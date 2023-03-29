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瑞銀重新聘請前CEO上任 專責瑞士信貸的大規模收購

環球政經 14:48 2023/03/29

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瑞銀集團(UBS)已重新聘請Sergio Ermotti埃爾莫蒂為首席執行官，負責指導其對瑞士信貸(CSGN)的大規模收購，他將從4月5日上任。

市場認為埃爾莫蒂眼前的挑戰將包括裁減數千名員工，削減瑞士信貸的投資銀行，並向全球富人保證，瑞銀仍然是他們存放現金的最佳場所。

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【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

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【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

消息公佈後，瑞銀股價在蘇黎世證券交易所的早盤交易中跳漲了2.5%。

在瑞銀收購其競爭對手的幾週後，他開始執掌大權，瑞士當局為阻止瑞士信貸擱淺後的動盪而設計了一場獵槍式婚姻。

在收購瑞士信貸後，瑞銀成為瑞士唯一的全球銀行，由大約2600億瑞士法郎（3750億新元）的國家貸款和擔保來支持新集團，這是一個冒險的賭注，使瑞士經濟更加依賴單一的貸款人。

Vontobel的分析師Andreas Venditti說，埃爾莫蒂在十多年前的金融風暴後縮減瑞銀投資銀行的經驗使他有能力勝任這一工作。

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責任編輯：張瑋婷

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