瑞銀重新聘請前CEO上任 專責瑞士信貸的大規模收購

瑞銀集團(UBS)已重新聘請Sergio Ermotti埃爾莫蒂為首席執行官，負責指導其對瑞士信貸(CSGN)的大規模收購，他將從4月5日上任。

市場認為埃爾莫蒂眼前的挑戰將包括裁減數千名員工，削減瑞士信貸的投資銀行，並向全球富人保證，瑞銀仍然是他們存放現金的最佳場所。

【阿里巴巴9988】阿里大重組 成立六大業務集團 各部門具條件獨立上市 詳情請看【下一頁】

【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

消息公佈後，瑞銀股價在蘇黎世證券交易所的早盤交易中跳漲了2.5%。

在瑞銀收購其競爭對手的幾週後，他開始執掌大權，瑞士當局為阻止瑞士信貸擱淺後的動盪而設計了一場獵槍式婚姻。

在收購瑞士信貸後，瑞銀成為瑞士唯一的全球銀行，由大約2600億瑞士法郎（3750億新元）的國家貸款和擔保來支持新集團，這是一個冒險的賭注，使瑞士經濟更加依賴單一的貸款人。

Vontobel的分析師Andreas Venditti說，埃爾莫蒂在十多年前的金融風暴後縮減瑞銀投資銀行的經驗使他有能力勝任這一工作。

【碳中和】新奧今年目標零售氣量增長10% 核心利潤增逾一成 詳情請看【下一頁】

【溫股知新】業績期做功課 唔買貴唔買錯

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷