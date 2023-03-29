【新股IPO】Lalamove母企拉拉科技申請來港上市 經調整去年首次錄得盈利

物流公司貨拉拉(Lalamove)母企拉拉科技申請在港上市，根據其初步招股文件顯示，高盛、美銀證券及摩根大通為聯席保薦人。拉拉科技去年收入按年升22.6%至10.36億美元，複合年增長率為39.9%。非國際財務報告準則下，對比2020年及2021年經調整虧損，去年為公司成立以來按經調整基準首次達至盈利，並實現經調整利潤5,320萬美元。





【同場加映】青姐話：馬雲現形 大市顯靈？

此外，拉拉科技去年促成的已完成訂單按年增長5.9%至4.28億，全球貨運交易總額(GTV)按年升9.1%至67.15億美元，平均月活商戶按年增長9.6%至1,140萬，平均月活司機按年增長12.1%至97.32萬，覆蓋全球11個市場超過400個城市。





【延伸閱讀】第2季部署：中金續看好高息國企股 另推薦其中20股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

集資所得擬用於在未來三至五年驅動中國內地的核心業務的增長及擴充服務種類；年進一步加快在全球的業務擴張；進一步投資研發；營運資金及一般企業用途。

【同場加映】溫股知新：業績期做功課 唔買貴唔買錯

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



記者：張以正