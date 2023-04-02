湯文亮：加息可解決問題？

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell） 又放鷹，認為要繼續加息壓止通脹，令道指隨即跌574點，恒指亦不遑多讓，翌日亦下跌了500點，筆者不肯定加息是否可以壓止通脹，不過，筆者知道如果加息可以解決問題，就不是問題。

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聯儲局既然認為加息可以壓止通脹，何不一口氣加到10%？市場以荷蘭式拍賣（減價拍賣）慢慢減息，將利淡的因素變成利好，但鮑威爾又不夠膽這樣做，所以，筆者認為，他並不是很鷹。

有不少人問筆者，加息是否可以壓通脹？老實說，的確可以，利息其實是成本之一。如果利息太高，消費物品亦自然會漲價。

美國加息如飲鴆止渴

到了某個極限，大多數市民根本沒有能力消費，經濟出現衰退。沒有人消費，商品價格下跌，衰退來臨，通脹自然會消失，甚至會出現通縮，故此，以加息壓通脹，跟飲鴆止渴沒有分別。

聯儲局為何加息，其實並不是為了壓通脹，而是希望其他國家或者基金買美債。在加息開始時，以每次0.75厘加息，的確有效，美滙曾經由95沖上114，但無以為繼，之後多次加息，美滙不升反跌，大約保持在105水平，代表買美債的人不多。

最壞的並不是無人買美債，而是持有美債的國家及基金，趁美滙高企賣走美債，加息效用可能是為他人作嫁衣裳。

聯儲局為賣債才加息

其實，美國只要作出一項保證，美債很容易沽清，就是保證不會凍結、沒收任何人或國家持有的美債。

難道聯儲局不知道，任何人買美債都是為了避險，而不是貪圖高利息，現在美債有機會被美國凍結，又怎會可以放心買美債？

當無人買美債時，聯儲局就以加息應對，而壓通脹只是掩人耳目的藉口，目的是希望其他國家或者基金買美債。

節錄自第803期《iMoney Wealth》鑑古知今。

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