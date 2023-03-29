宏利調查：港人平均壽命為85歲 或在退休後面對逾20年健康欠佳生活

港人平均壽命高踞世界首位，但他們預期晚年健康狀況不佳，尤其是步入60歲後。研究結果反映，香港市民迫切需要訂立好儲蓄計劃，應對晚年醫療開支。 根據2023年《宏利亞洲康健調查》在亞洲七個市場進行的調查顯示，香港市民預期在63歲退休，64歲開始出現健康問題。考慮到港人平均壽命為85歲，不少人在退休後可能面對長達20多年健康欠佳的生活。這種悲觀情緒在25至34歲年齡組別中最為強烈，他們預期在60歲退休之前，57歲就開始出現健康問題。然而這種悲觀情緒隨著年齡的增長而減弱，45歲及以上的年齡組別較為樂觀，他們期望在64歲退休，並保持健康直至69歲。



【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

【復活節好去處】旺角T.O.P辦Nintendo Switch Game Tour 設「瑪利歐」等主題佈置 試玩體感遊戲，詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

滙豐最新的FinFit研究顯示，財政非常健康人士平均持有4種投資及保險產品，相對財政不健康的群組只得1.6 種。逆市下希望能穩中求勝，多元化投資將有助減低風險。而近年崛起的兩餸飯與財政健康亦有一些共通點：飲食同理財一樣要靈活多變、多元均衡。

為提高市民對理財健康的意識，在投資上要多元均衡，做足兩手準備，並要作完善財務規劃，滙豐將會派出FinFit號遊走香港主要地區，向市民派發FinFit貼士及兩餸飯券，提醒香港人「無論個市係點，只要識FinFit理財，多元均衡投資，兩餸飯都變大茶飯！」記得要留意滙豐Facebook(@HSBCHK)同Instagram(@hsbc_hk)的最新公布。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【張國榮展覽】港鐵香港站辦張國榮創作展 展出珍貴紙品插畫 緬懷一代巨星，詳見【下一頁】

「就身心健康而言，只有十分一的香港市民表示身體（10%）和心理(11%)健康狀況極佳，比區内的平均水平(21%及24%)低一半。有趣的是，25至34歲年齡組別認為身體和心理健康狀況極佳的比例分別為7%及8%，拉低了港人的整體比例。



《宏利亞洲康健調查》深入探討區内各地市場有關健康及財務狀況的趨勢、消費者意向以及投保習慣。今年，亞洲各地有超過7,000位受訪者分享了他們在後疫情環境下對健康和財務狀況的關注和憂慮。



是次調查發現，大部分港人擔心持續上漲的醫療費用所帶來的挑戰，他們正尋求方法減輕或推遲有關影響。近一半(47%)香港受訪者表示，他們憂慮確診患上嚴重疾病時的治療費用，而略多於三分一(36%)受訪者擔心患上重病會失去收入或工作。超過四分一(29%)受訪者則不肯定病發時會有誰照顧他們。

滙豐請香港市民食兩餸飯 推廣多元化投資 附派飯券日期+地點，詳見【下一頁】

一般而言，港人認為不斷上漲的醫療開支（45%）和健康欠佳（40%）均有礙他們實現財務目標，而45歲或以上年齡組別尤其有這個想法。超過三分一（37%）受訪者認為準備儲蓄以應付健康或醫療所需是其三大主要財務目標之一，並正努力達成目標以滿足退休需要。



有超過一半（56%）受訪者表示，他們會透過儲備現金以支付健康或醫療開支。然而，保險在這方面亦發揮重要作用，有三分一受訪者擁有醫療及危疾保險（33%），五分一受訪者藉助儲蓄及終身保險以應付醫療開支。此外，四分一受訪者表示會利用強積金儲蓄以應付其醫療需要。



平均而言，香港受訪者預期可在七年內實現上述財務目標，而較年輕的受訪者及中等收入組別人士則更為樂觀或積極，他們認為在六年內便可實現其財務目標。



除財務規劃外，採取個人行動提升健康對於延緩晚年健康問題亦非常重要。絕大多數（逾9成）受訪者正致力改善健康問題，主要透過多做運動（54％）、改善飲食習慣（47％）、定期體檢（40％）以及更頻密地監察健康狀況（35％）。

▲ 宏利香港及澳門行政總裁白凱榮 (Patrick Graham)



宏利香港及澳門行政總裁白凱榮(Patrick Graham)表示：「港人的預期壽命較長，但早發性的健康問題可能會影響其退休後的生活質素。他們需要設法解決健康問題以延長退休生活。做好規劃準備，不但可享更快樂無憂的退休生活，同時也讓我們可以更自由和靈活地選擇優質醫療服務。」 白凱榮續說：「據我們的調查所見，受訪者實現儲蓄目標的預期進度可能不太現實。退休生活歷時頗長，當中大部分時間個人健康狀況可能欠佳，若過分依賴現金儲備更會適得其反。畢竟現金特別容易受到通脹影響，而通脹可能會迅速侵蝕現金價值。為免日後出現資金短絀的情況，我們鼓勵市民諮詢理財顧問，為未來生活作好準備。」



【溫股知新】業績期做功課 唔買貴唔買錯

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



責任編輯：陳詠妍