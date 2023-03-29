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【業績｜內需股】藍月亮全日升2% 去年純利倒退4成、末期息仍增兩成至16仙
股市 16:22 2023/03/29
藍月亮 （06993） 公布，截至去年底止，列賬純利按年倒退39.7%至6.1億元，相當於每股盈利10.92仙，主要是年內確認匯兌虧損以及開支增加；若撇除匯兌虧損淨1.56億元，經調整純利7.67億元，按年跌19.2%。末期息仍增21.7%至每股16.8仙。
藍月亮全日升2.1%，收報4.86元，成交745.6萬元。
期内，藍月亮收入增4.6%至79.5億元，當中，衣物、個人清潔護理產品收入升5.7%及2.9%，家居產品則跌6.1%。藍月亮整體毛利率跌0.6個百分點至57.8%
展望未來，藍月亮預計，新冠疫情後原材料價格下降及經濟復甦，未來將升級及重組其產品組合，專注於毛利率較高的優質產品，實現多樣化及推出產品。
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記者：伍鍵文
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