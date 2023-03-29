S'accapau x 唐述 x WHISK 2個城市、3位名廚、中意日法4種烹調風格 Mira Dining 呈獻頂尖廚師聯乘六手晚宴

香港及東京以結合多國飲食文化的精粹而稱譽，均有「亞洲美食天堂」之稱，並孕育了不少才華洋溢，極具創意的名廚！適逢4月份是美麗華集團旗下Mira Dining的首個Gourmet Month饗饌月，旗下各餐廳均會推出精選美饗宴。今年4月21日及22日，三位來自香港及東京的年輕名廚，包括來自東京S'accapau的主廚田淵拓師傅（創意意大利料理），來自WHISK的主廚William Lau（法日料理）及來自唐述的周世韜師傅（摩登中菜），將會聚首於Mira Dining旗下的WHISK及唐述，展開一場集中、意、日、法四大菜系匯聚一堂的美食之旅，向眾多美食愛好者展現非同凡響創意與手藝。

港日兩地年輕名廚共同創作 以菜式表達地方情懷

來自香港的周世韜師傅及Chef William，兩位專長各有不同，卻同樣仰慕日本廚藝一絲不苟的匠人精神；而出生於東京的田淵拓師傅則對香港獨有的飲食文化深感興趣。這三位無論年齡、目光及理念均相近的大廚級人馬一拍即合，於這個春天首度合辦兩場六手聯乘晚宴，向食客講述一個關於香港與東京相遇的故事。

從菜單構思至食材選料到烹調製作，每一道菜均由三位大師合力策劃，為自己的招牌菜添加地道特色，迎來全新驚喜，如: 咸魚曲奇; 田淵拓師傅 將自己的招牌小食加入本地咸魚製作，以這道富有港日特色的餐前小點拉開晚宴的序幕。金匙一口脆; 作為唐述的招牌菜式之一，周世韜師傅特意選用日本味噌巧搭蓮藕、崧子仁及香辣的調味炒成鬆，配合香脆的「金匙」同吃，份外滋味。雞油花雕煮金目鯛; 產自日本的金目鯛肉質嫩滑，是Chef William Lau常用的魚餚，是次特別以加入雞油及中式花雕酒，為這道法日名菜的香味提昇到另一層次。

S'accapau x 唐述 x WHISK 頂尖廚師聯乘六手晚宴，只在4月21及22日晚舉行，三位主廚將會現身餐廳與食客交流及分享。10道菜菜單每位收費$1,988，每晚名額有限，額滿即止。食客更可以升級享受由專業品酒師團隊精心挑選的美酒搭配，透過特色日本清酒及葡萄酒，讓是次體驗更臻完美。每位$480可獲4款美酒搭配，每位$780可獲8款美酒搭配套餐。4月21日WHISK場次，請透過 Mira eshop預約訂座; 4月22日唐述場次，請致電或 WhatsApp +852 6809 2299預約訂座。

三位大廚各自選出是次合作的最期待菜式

▲ 唐述廚藝總監周世韜師傅

曾出掌多間著名食府的行政總廚，周世韜師傅的烹飪格言「不斷學習，敢於破格」，貫穿他多年來的事業生涯。憑藉其深厚的中式烹調技巧，加上年輕幹勁魄力及個人對時尚、美感的觸覺，周師傅集百家之大成，再加以變革創作，煮出只此一家的中菜烹調風格，創造現代香港人喜愛的新派中菜。

唐述的廚藝總監周世韜師傅表示：「粢飯配豆漿是我最喜愛的地道街頭小食之一，這次田淵拓師傅特意在和牛主菜中加入伴以中式飯卷的創新概念，非常切合是次晚宴的主題 – 美食文化的融合，我實在急不及待與食客分享這道菜式。」

▲ WHISK主廚William Lau William

曾於城中享負盛名的法式餐廳Pierre及Amber任職，為其廚藝奠定深厚基礎。及後亦於北歐風味結合日本食材的米芝蓮二星餐廳Arbor任職，進一步磨練手藝。WHISK主廚William以非凡的烹飪技巧呈獻創新極致的法日料理體驗。

WHISK主廚William Lau表示：「由世韜師傅烹製的芝士焗龍蝦最為引人入勝，田淵拓師傅和我的烹飪風格都受到日本受及歐洲美食文化的影響。而當世韜師傅的創新思維與我們的想法碰撞時，以前所未見的方式將中西飲食藝術融合，實在令人興奮及期待。」

▲ 東京S'accapau主廚田淵拓師傅

主廚田淵拓憑藉漸進式之意大利烹調風格席捲歐洲，並將箇中精髓帶回被譽為美食之都的日本東京，開設現代主義酒吧餐廳S'accapau，以意大利菜為藍本，融入日式創意，呈現出「活在當下」的當代烹調造藝，被譽為東京最創新及令人驚喜的餐廳之一。

S'accapau主廚田淵拓師傅表示：「我對自己負責的菜式特別期待！在與Chef William及世韜師傅的討論後，為切合是次晚宴主題，我將會首次以中式食材入饌，這對我來說是一個全新的突破！同時我亦非常期待由三位廚師共同創作的菜式。」

東京S'accapau X唐述X WHISK六手聯承晚宴詳情及餐目

日期: 2023年4月 21日 (星期五)

時間: 晚上7起

晚宴場地: WHISK

預約訂座: www.mira-eshop.com 日期: 2023年4月 22日 (星期六)

時間: 晚上7起

晚宴場地: 唐述

預約訂座: 請致電或 WhatsApp +852 6809 2299

10道菜晚宴 收費$1,988/位

可升級享受美酒搭配 : 每位$480搭配4款美酒* / 每位$780搭配8款美酒



咸魚曲奇|燈影蓮藕|蘑菇蕎麥煎餅

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文蛤蜆. 甜蝦 (田淵拓師傅)

*七賢山之霞有氣濁酒

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油甘魚. 魚籽醬. 高山蔬菜 (Chef William Lau)

Nomine-Renard Brut Champagne N.V.

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金匙一口脆 (周世韜師傅)

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鮑魚梨子 (周世韜師傅)

*越山仙雕二十五年

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海膽意大利飯 (田淵拓師傅)

三芳菊 純米大吟釀 座花醉月 袋吊

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雞油花雕煮金目鯛 (Chef William Lau)

*Domaine de Terres Blanches Sancerre 2020

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芝士焗龍蝦 (周世韜師傅)

Puchang Vineyard , Rkatsiteli 2017

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熊本和牛 (田淵拓師傅)

*Conterno Fantion, Barolo Vigna del Gris 2008

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宮廷寶盒 (周世韜師傅)

Chateau Climens 2004



焙茶朱古力伴煙燻雪糕 (Chef William Lau)



（資料由客戶提供）