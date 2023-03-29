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【韓國旅遊】南韓豁免22個國家及地區網上申請K-ETA要求　涵蓋港澳台旅客

Hot Talk 15:53 2023/03/29

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【南韓旅遊】南韓豁免22個國家及地區網上申請K-ETA要求　涵蓋港澳台旅客

復活節假期將至，意味將來另一個港人出遊高峰。南韓企劃財政部表示，南韓政府將豁免來自22個國家或地區的旅客在網上申請電子旅行許可（K-ETA）的要求，當中包括香港、澳門、台灣、美國、日本、新加坡、加拿大和英國。

報道指，南韓豁免K-ETA的措施暫時維持至2024年底，同時南韓計劃恢復包括歐洲及美國在內34個國家的過境免簽證措施，允許來自這個地區的旅客在南韓免簽證逗留最多30天。

內地旅行團可免簽證逗留5天

內地旅行團方面，若轉機至濟州機場，抵達包括仁川國際機場在內的7個機場，可免簽證在各機場地區和首都圈逗留最多5天。

南韓政府預期，上述措施可在2023年內吸引1,000萬名外國旅客。

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

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