【iM會客室】阿里6大業務新定位 今年見150不是夢？

上一篇文章
一文看清美團小米績後 大行最新評級和目標價
其他股評時段:
00:20 今日市況
05:36 (09988) 阿里巴巴
13:55 (03690) 美團
18:30 (00700) 騰訊控股
21:28 (09888) 百度集團
26:43 (01211) 比亞迪股份
36:52 (00823) 領展房產基金
38:45 (00123) 越秀地產
(03900) 綠城中國
42:00 (00700) 騰訊控股
43:23 (09988) 阿里巴巴
44:36 (01397) 碧瑤綠色集團
45:58 (01060) 阿里影業
(00241) 阿里健康
47:22 (00005) 滙豐控股
49:22 (00939) 建設銀行
50:38 (02380) 中國電力
51:59 (00322) 康師傅控股
(03690) 美團
《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。
【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】 https://imoney.hket.com/
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#iMoney網站: imoneymag.com
#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+
#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription
欄名 : iM會客室