馬斯克及其他AI專家與行業高層公開呼籲 至少六個月暫停訓練比GPT-4更強大的系統

Tesla（TSLA）的CEO Elon Musk馬斯克和一群人工智能專家和行業高管在一封公開信中稱，他們呼籲暫停訓練比OpenAI新推出的模型GPT-4更強大的系統，理由是對社會和人類的潛在風險，為期至少六個月。

這封信由非營利性的生命未來研究所發布，有1000多人簽名，包括馬斯克、Stability AI 首席執行官Emad Mostaque、Alphabet旗下DeepMind的研究人員，以及研究人工智能的重量級人物Yoshua Bengio和Stuart Russell，呼籲暫停高級人工智能的開發，直到此類設計的共享安全協議被制定、實施並由獨立專家審計。

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信中說：「只有當我們確信強大的人工智能係統的效果是積極的，其風險是可控的，才應該開發。」

信中還詳細介紹了人類競爭性人工智能係統以經濟和政治混亂的形式對社會和文明的潛在風險，並呼籲開發者與政策制定者在治理和監管機構方面進行合作。

自去年發布以來，微軟支持的OpenAI的ChatGPT已經促使競爭對手加速開發類似的大型語言模型，並促使企業將生成性人工智能模型整合到他們的產品中。

Future of Life的發言人告訴路透社，OpenAI的首席執行官Sam Altman還沒有簽署這封信。 OpenAI沒有立即回應評論請求。

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責任編輯：張瑋婷